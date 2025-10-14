«Радиостанция Судного дня» передала новое пугающее сообщение
«Радиостанция Судного дня» передала слово «гулоболт»
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», начала транслировать новое странное сообщение «гулоболт». Об этом написали в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467», — говорится в посте.
Сообщение пришло 13 октября в 13:07 по московскому времени.
Предыдущее сообщение датировалось 6 октября. Радиостанция передала сообщение «орехобрус», ранее оно уже звучало в феврале 2022 года.
В августе вышло сообщение «толкосрам». Пользователи предположили, что «толкосрам» имеет отношение к предстоящим переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
В конце июня радиостанция установила новый рекорд. За сутки «Радио Судного дня» передало 24 сообщения.