«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных послания

«Радиостанция Судного дня», она же УВБ-76, передала в эфир два новых слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». .

В 12:48 в эфире прозвучало слово «ершовуз», а в 14:08 — «бермудский».

Накануне станция передала рекордные 15 сообщений и 21 слово: «мюоносвод», «спинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый», «дымозюзя», «анусокеб», «централ», «котовоин», «комплектный», «завотост», «крясосыч», «бесподобный», «покаянный», «испитой», «гласоджут», «енотобюст», «нервация», «барколук», «пулька» и «мелочишка».

УВБ-76 вещает с 1970-х. Ее источник и предназначение остаются в секрете. Большую часть времени в эфире звучит монотонный жужжащий звук, за что станцию еще называют «жужжалкой».