«Радиостанция Судного дня» передала четвертое за день послание

Четвертое за день сообщение прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Включение зафиксировали в 15:40 по московскому времени. Диктор произнес слово «отнятье» и набор цифр.

Сегодня жужжание на волне «Судного дня» прерывалось уже трижды. В эфире прозвучали сообщения «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка». Пользователи Сети связали активность радиостанции с разворачивающимися на Ближнем Востоке событиями и, в частности, нанесением США ударов по ядерным объектам Ирана.

Впервые «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в 1970-х годах. Она звучит как монотонное жужжание с редкими включениями диктора. По сей день источник сигнала остается неизвестным.