«Радиостанция Судного дня» напомнила о деревне и хорошем настроении
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала шифровку со словом «доярокайф»
Радиостанция УВБ-76 вновь вышла в эфир, передав очередное зашифрованное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Сигнал прозвучал в 15:41 по московскому времени. В этот раз в эфире зафиксировали необычное слово «доярокайф».
Предыдущее включение УВБ-76 произошло 2 февраля — тогда радиостанция передала: «маркетинг» и «узелокус».
УВБ-76 работает на коротких волнах с 1976 года и известна среди радиолюбителей под прозвищем «жужжалка» — большую часть времени в эфире звучит монотонный шум и характерное жужжание. Периодически станция прерывает его короткими голосовыми сообщениями, смысл которых не известен. В соцсетях и профильных сообществах такие передачи нередко связывают с важными или резонансными мировыми событиями.