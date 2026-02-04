«Радиостанция Судного дня» напомнила о деревне и хорошем настроении

Сигнал прозвучал в 15:41 по московскому времени. В этот раз в эфире зафиксировали необычное слово «доярокайф».

Предыдущее включение УВБ-76 произошло 2 февраля — тогда радиостанция передала: «маркетинг» и «узелокус».

УВБ-76 работает на коротких волнах с 1976 года и известна среди радиолюбителей под прозвищем «жужжалка» — большую часть времени в эфире звучит монотонный шум и характерное жужжание. Периодически станция прерывает его короткими голосовыми сообщениями, смысл которых не известен. В соцсетях и профильных сообществах такие передачи нередко связывают с важными или резонансными мировыми событиями.