Работник получил по ошибке 330 зарплат и уволился на следующий день

Незапланированное обогащение сотрудника пищевой компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile произошло в мае 2022 года.

«Вместо 500 000 чилийских песо, которые он должен был получить, компания перевела ему 165 миллионов. То есть вместо 522 евро он получил 172 000 (более 16 миллионов рублей), не больше и не меньше», — говорится в материале.

Менеджер по персоналу связался с работником, чтобы сообщить ему об ошибке в платежной ведомости. Тот пообещал, что обратится в банк и вернет перечисленную сумму. Но после этого Грасиадо исчез на три дня, передав заявление об увольнение через своего адвоката.

Компания обратилась в суд, заявив, что сотрудник совершил преступление. Ее представители заявляли, что наказание по нему должно было составить 540 дней тюремного заключения и штраф в размере около 304 евро. В итоге суд вынес решение в пользу работника.

Ранее в США сообщали, что Citibank по ошибке чуть не перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280.