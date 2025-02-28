Американский банк едва не перевел клиенту 81 триллион долларов по ошибке

Американский Citibank по ошибке чуть не перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280. Об этом сообщила газета Financial Times .

По информации источника, операцию одобрили два сотрудника кредитного учреждения, но третий заметил странный перевод и заморозил транзакцию. В результате деньги не покинули банковский счет. Федеральную резервную систему США и другие регуляторы уведомили о происшествии.

Ошибку совершили еще в апреле 2024-го. Всего за прошлый год в банке их было 10 на сумму от миллиарда долларов и выше.

Подобная ситуация сказывается на репутации банка и оценке в глазах регулятора банковской системы США. В 2024 году Citibank из-за низкого качества контроля рисков уже штрафовали на общую сумму в 136 миллионов долларов.

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