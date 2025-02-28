Американский банк едва не перевел клиенту 81 триллион долларов по ошибке
Американский Citibank ошибочно перевел клиенту $81 трлн вместо $280
Американский Citibank по ошибке чуть не перевел клиенту 81 триллион долларов вместо 280. Об этом сообщила газета Financial Times.
По информации источника, операцию одобрили два сотрудника кредитного учреждения, но третий заметил странный перевод и заморозил транзакцию. В результате деньги не покинули банковский счет. Федеральную резервную систему США и другие регуляторы уведомили о происшествии.
Ошибку совершили еще в апреле 2024-го. Всего за прошлый год в банке их было 10 на сумму от миллиарда долларов и выше.
Подобная ситуация сказывается на репутации банка и оценке в глазах регулятора банковской системы США. В 2024 году Citibank из-за низкого качества контроля рисков уже штрафовали на общую сумму в 136 миллионов долларов.
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