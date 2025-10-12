Путин в шутку пожаловался лидерам СНГ, что Рахмон морил его голодом

Президент России Владимир Путин, прилетевший в Таджикистан для участия в саммите лидеров стран СНГ вечером в среду, 8 октября, после первого дня мероприятия пожаловался, что таджикистанский коллега Эмомали Рахмон «морил его голодом». Видео беседы лидеров стран Содружества опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин .

Главы государств собрались на веранде в резиденции президента Таджикистана перед неформальным обедом.

«Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: „Зачем моришь голодом?“ — „Завтра будем, все соберемся.“ — „Ну ладно, хорошо“», — поделился Путин с собравшимися на саммит лидерами стран СНГ.

В этом же ролике Зарубин показал, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, приветствуя Путина, сначала пожимает ему руку, а потом обнимает с улыбкой.

Президент России Владимир Путин провел в Таджикистане три дня с государственным визитом. Он принял участие в заседании Совета лидеров стран — участниц СНГ и саммите «Россия — Центральная Азия».