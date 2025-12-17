Путин стал героем мультсериала «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин появился в одной из серий мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщил РБК , в распоряжении которого оказались первые кадры с анимационным изображением главы государства.

На них российский лидер предстал в окружении легендарных персонажей «Простоквашина». Рядом с ним стоят Дядя Федор, Почтальон Печкин, Кот Матроскин и другие.

О том, что Путина планируют нарисовать в качестве героя мультфильма, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказывала в июне на ПМЭФ.

По ее словам, таким образом студия планирует мягко продвигать в мир российскую культуру.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар 3» в Новый год и праздничные выходные. Вместо них на экранах представят «Буратино», «Простоквашино» и другие отечественные проекты.