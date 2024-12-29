Путин сам починил свои часы, не отрываясь от саммита ЕАЭС

Президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) самостоятельно при помощи ручки смог починил свои наручные часы. Видео с саммита опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Прямо на заседании в какой-то момент у главы государства что-то случилось с креплением наручных часов. При этом он, не желая откладывать дело в долгий ящик, решил собственноручно отремонтировать их, используя обычную авторучку.

При этом, он продолжал внимательно следить за ходом встречи. Во время выступления иностранного участника мероприятия, президент, не отвлекаясь от починки, взял наушник, чтобы слушать перевод и ничего не упустить. Когда же начался телемост, починка часов не помешала Путину внимательно следить за экраном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра перед тем как прибыть на заседание ЕАЭС успел наколоть дров. Именно такую разминку лидер Белоруссии проводит перед важными встречами.