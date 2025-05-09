Ветеран из Серпухова занял почетное место рядом с президентом на параде Победы

Евгений Знаменский — 99-летний герой Великой Отечественной войны, уроженец Серпухова. Ветеран оказался в центре внимания на параде Победы в Москве. Он занял почетное место рядом с президентом.

Война началась, когда Знаменский учился в шестом классе. В первый год боевых действий мальчик копал противотанковые рвы на подступах к Москве. Через два года начал служить автоматчиком в пехоте.

Он участвовал в освобождении Изюма, Лисичанска, Краснодона и Запорожья. За это время мужчина был дважды ранен и контужен. Восстановившись, в составе 185-го гвардейского артиллерийского полка он дошел до Берлина.

На стене Рейхстага боец оставил надпись: «Серпухов. Знаменский».

Ветеран имеет две медали «За отвагу», награды «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и орден Отечественной войны II степени.