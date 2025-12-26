Путин рассказал, за что любит Простоквашино

Президент России Владимир Путин заявил о любви к деревне Простоквашино в новой серии популярного одноименного мультсериала. Серия стала доступна в онлайн-кинотеатре Окко.

В новой серии кот Матроскин и пес Шарик отправляются на Красную площадь, чтобы проверить прямой эфир новогоднего обращения президента, где и встречают главу государства. Герои представляются и рассказывают, что приехали из знаменитой деревни.

«Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати», — заявил персонаж президента в мультфильме.

О том, что Путин появится в одной из серий мультсериала «Простоквашино» стало известно от председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой еще в июне этого года.