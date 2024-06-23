Песков назвал неясной ситуацию с летним отпуском Путина

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин пока не заявлял о планах ухода в летний отпуск. Об этом в комментарии ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока неизвестно», — так он ответил на вопрос о том, готовится ли глава государства к летнему отдыху. Других подробностей Песков не привел.

В этом году президент в отпуск не уходил. Песков предупреждал, что на время предвыборной кампании глава государства останется на работе.

В 2023 году официальный представитель Кремля также подчеркивал, что летом у Путина был плотный рабочий график, поэтому полноценного отпуска у него не было.

Последние упоминания об отпуске президента датированы 2021 годом. Тогда Путин вместе с занимавшим пост министра обороны Сергеем Шойгу в марте и сентябре ездил на отдых в тайгу.

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