Песков назвал неясной ситуацию с летним отпуском Путина

Президент России Владимир Путин пока не заявлял о планах ухода в летний отпуск. Об этом в комментарии ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока неизвестно», — так он ответил на вопрос о том, готовится ли глава государства к летнему отдыху. Других подробностей Песков не привел.

В этом году президент в отпуск не уходил. Песков предупреждал, что на время предвыборной кампании глава государства останется на работе.

В 2023 году официальный представитель Кремля также подчеркивал, что летом у Путина был плотный рабочий график, поэтому полноценного отпуска у него не было.

Последние упоминания об отпуске президента датированы 2021 годом. Тогда Путин вместе с занимавшим пост министра обороны Сергеем Шойгу в марте и сентябре ездил на отдых в тайгу.