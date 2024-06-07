Путин процитировал Сталина, говоря о западных партнерах

Путин вспомнил цитату Сталина о писателях, рассказывая о партнерах на Западе

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сравнил западные страны с советскими писателями в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил фразу советского лидера Иосифа Сталина: «Других писателей у меня нет».

Так глава государства прокомментировал сложившуюся обстановку во внешней политике. Путин напомнил, что эту фразу Сталин сказал в ответ Лаврентию Берии, когда тот пришел жаловаться на Союз писателей в свое время.

«Он говорил: „Других писателей у меня нет“. Ну вот такие партнеры, что же теперь делать? Со всеми воевать, что ли? Но надо добиваться, конечно, таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежны», — заявил Путин.

В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России подчеркнул, что применение ядерного оружия возможно только в исключительных случаях. Он добавил, что все они прописаны в военной доктрине страны.

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