Путин не узнал подаренную президенту ОАЭ в 2022 году куртку

Путин удивился ответу президента ОАЭ на вопрос о подаренной куртке в 2022 году

Визит лидера Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна завершился на теплой ноте с подачи президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин .

Путин перед прощанием спросил у гостя, что произошло с курткой, которую он подарил во время прошлой встречи. Аль Нахайян ответил, что сейчас она на нем.

Зарубин напомнил, что в 2022 году во время встречи глав государств в Санкт-Петербурге президент ОАЭ не учел переменчивость погоды в российском городе. Поэтому на выходе из Константиновского дворца помощники встретили его с теплой курткой, которую передал президент России.

Встреча Путина и Аль Нахайяна прошла в Большом Кремлевском дворце в четверг, 29 января. В ходе переговоров президент России поблагодарил высокопоставленного гостя за посредническую роль в переговорах с Украиной и отдельно отметил вклад в организацию обмена пленными. Президент ОАЭ ответил, что всегда выступает за дипломатическое решение любых конфликтов.