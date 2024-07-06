Пушки русской армии времен Крымской войны нашли у берегов Багам

Allen Exploration: русские пушки времен Крымской войны нашли на Багамах

Фото: Unsplash

Съемочная группа документалистов, готовившая материал о затонувшем в районе Багамских островов в 1656 году испанском галеоне «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс», нашла 24 пушки российской императорской армии, которые использовали во время Крымской войны. О находке участники экспедиции рассказалив журнале Allen Exploration Ocean Dispatches.

О том, что речь идет именно о русском оружии, свидетельствовали царские гербы, отлитые на стволах. Кроме того, на одной из найденных деталей пушки также нашли надпись на кириллице, из которой следовало, что ее изготовили на Александровском заводе в Петрозаводске.

Исследователи предположили, что после окончания Крымской войны пушки достались Великобритании, которая могла использовать их для изготовления нового оружия из-за нехватки чугуна после начала Второй мировой войны.

Не исключено, что пушки вместе с другим металлоломом власти королевства отправили в США для переплавки. Но при проходе Багамских островов на корабле начался пожар, и весь груз ушел на дно.

«Судьба этих русских пушек — забытая память о двух войнах: Крымской и Второй мировой», — отметили авторы исследования.

Они добавили, что прибрежная акватория вокруг Багамский островов скрывает еще много исторических сокровищ и тайн. Мимо архипелага проходили испанские корабли, которые вывозили из покоренной Ацтекской империи золотые и серебряные украшения.

Ранее группа археологов подняла со дна Эгейского моря часть потерпевшего крушение более 2000 тысяч лет назад торгового судна. Кроме того, специалисты обнаружили фрагменты античных амфор и мраморных статуй. По предварительной версии, корабль шел с товарами из Восточного Средиземноморья в Рим.

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе

«Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте