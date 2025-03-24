Известная целительница Джуна Давиташвили предсказывала трудные годы для России — и, по мнению ее близкого друга Михаила Муромова, пророчества Джуны начали сбываться. Среди прочего провидица предвидела и козни коллективного Запада, сообщил mk.ru .

Артист Муромов в беседе с журналистом газеты вспомнил несколько тревожных прогнозов Джуны. По его словам, прорицательница говорила о пятилетнем периоде серьезных испытаний, в том числе о конфликтах с Западом и локальной военной эскалации — вероятно, имея в виду ситуацию на Украине. При этом она считала, что полномасштабной войны опасаться не нужно.

Джуна также утверждала, что в результате всех потрясений Россия не только выстоит, но и станет сильнее, вернет утраченные позиции и получит новый вес на мировой арене. Ее слова о том, что «все, что принадлежало нам, к нам вернется», многие цитируют и сегодня.

Михаил Муромов признался, что сам относился к пророчествам с осторожностью. Он вспоминает, как Джуна пыталась объяснить ему свою способность видеть будущее, но он посоветовал ей сосредоточиться на целительстве.

По его словам, точность прогнозов Джуны объясняется не сверхъестественным даром, а знанием истории, в том числе трудов Нострадамуса.

Певец отметил, что конфликт на Украине — это то самое столкновение, о котором предупреждала Джуна. Он считает, что Запад действует по старым шаблонам, повторяя ошибки прошлого, как во времена Отечественной войны, когда Европа объединилась против России.

Муромов уверен: исход будет аналогичным — страна выстоит и вернет себе исторические территории, возможно, до границ времен Екатерины II.

Предсказания о России делали и православные старцы.