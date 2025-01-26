«Восторжествует Царствие Всероссийское». Главные предсказания святых старцев о России
Православные старцы обладали даром пророчества. Они видели мир в ином свете, и знали то, что никто не знает. Каким видели будущее России святые отцы — в материале 360.ru.
Преподобный Серафим Саровский
Святой Серафим Саровский предсказывал объединение России, «пленение» Иерусалима и разделение Турции.
«Когда настанет конец времен, Русь станет едина со всеми иными славянскими землями и народами. Случится то, о чем с начала времен говорил небесный отец устами своих святых угодников: восторжествует и взойдет Царствие Всероссийское, и перед ним станут трепетать все иные народы», — пророчествовал старец.
Святитель Феофан Затворник
Он говорил, что торжествовать рано, зло не побеждено, и нужно успеть образумиться. По словам Святителя, Отец Небесный не раз испытывал Россию Западом, а она так ничего и не уразумела.
«В этой грязи мы увязли по самые уши, и, однако же, остаемся равнодушными, слепыми и глухими… Пляшем в этом дьявольском угаре, словно помешанные, предаваясь безрассудству и пороку! И, если мы продолжим в том же духе, то пошлет к нам Бог иноземных учителей — такой урок нас в себя очень скоро приведет», — говорил Феофан Затворник.
Преподобный Серафим Вырицкий
Он пророчествовал, что придет время, когда людей начнут отвращать от Бога не гонениями, а деньгам и «мирскими прелестями». По его словам, тогда сгниет еще больше душ, чем когда-либо прежде. При этом сохранится видимость — будут строить храмы, посещать их тоже будут, но на земле «воцарится зло».
«Подлинная церковь всегда будет гонимой, а спасение можно будет обрести только посредством горестей и недугов. Однако спасение для этого мира все равно уготовано — и именно от земли российской», — предрек преподобный.
Иеромонах Аристоклий
Старец заявил, что на земле воцарилось предантихристовое время, и происходящее коснется всех без исключения.
«Начинается все с России, но вскоре затронет и иные страны, и все же наша Родина будет спасена. Но много нам предстоит претерпеть страданий и горечи — вся русская земля превратится в подобие тюрьмы», — заявил иеромонах.
Старец призывал молить Бога о прощении, каяться и творить благие дела. И тогда «воссияет спасительный крест над целым миром, потому что русская земля станет спасительным маяком для всех иных народов».
Преподобный Иоанн Шанхайский
Старец призывал очнуться от лености, открыть глаза и узреть славу «страдания земли русской», и она «омоет, очистит вас от пороков».
«Чтите православную веру, укрепляйтесь в ней, стремитесь стать достойными царствия небесного и его райских красот! Воспрянь, Святая Русь!» — пророчествовал преподобный.
«Тебе дано было испить из чаши гнева господнего, но когда твои терзания окончатся, правда останется с тобой, и воссияешь ты во славе божьей. И, завидев это сияние, преклонятся пред тобой все народы и их правители, восхваляя Спасителя», — заявил старец.
Святитель Феофан Полтавский
«Россия вновь обратится к монархии и самодержавию. Будущий правитель уже избран Богом — то будет человек, обладающей горячей верой, гениальным умом и непреклонной волей», — рассказал святитель.
Он отметил, что избранный правитель сначала приведет в порядок православную церковь, изгнав оттуда ложных служителей. И тогда случится то, чего никто не ждет.
«Россия восстанет из пепла, и это повергнет в шок весь остальной мир. Православная вера восторжествует, и это будет новое православие — угодное и признанное Богом», — заявил Феофан.