«Восторжествует Царствие Всероссийское». Главные предсказания святых старцев о России

Православные старцы обладали даром пророчества. Они видели мир в ином свете, и знали то, что никто не знает. Каким видели будущее России святые отцы — в материале 360.ru.

«Когда настанет конец времен, Русь станет едина со всеми иными славянскими землями и народами. Случится то, о чем с начала времен говорил небесный отец устами своих святых угодников: восторжествует и взойдет Царствие Всероссийское, и перед ним станут трепетать все иные народы», — пророчествовал старец.

Святитель Феофан Затворник

Он говорил, что торжествовать рано, зло не побеждено, и нужно успеть образумиться. По словам Святителя, Отец Небесный не раз испытывал Россию Западом, а она так ничего и не уразумела.

«В этой грязи мы увязли по самые уши, и, однако же, остаемся равнодушными, слепыми и глухими… Пляшем в этом дьявольском угаре, словно помешанные, предаваясь безрассудству и пороку! И, если мы продолжим в том же духе, то пошлет к нам Бог иноземных учителей — такой урок нас в себя очень скоро приведет», — говорил Феофан Затворник.

Преподобный Серафим Вырицкий

Он пророчествовал, что придет время, когда людей начнут отвращать от Бога не гонениями, а деньгам и «мирскими прелестями». По его словам, тогда сгниет еще больше душ, чем когда-либо прежде. При этом сохранится видимость — будут строить храмы, посещать их тоже будут, но на земле «воцарится зло».

«Подлинная церковь всегда будет гонимой, а спасение можно будет обрести только посредством горестей и недугов. Однако спасение для этого мира все равно уготовано — и именно от земли российской», — предрек преподобный.