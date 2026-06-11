Психолог Зограбян объяснила тревожностью интерес россиян к астрологическим ИИ-ботам

Все чаще россияне прибегают к услугам астрологов, тарологов и эзотериков, а в последние годы они начали пользоваться еще и астроботами и ИИ-сервисами, которые способны выдавать натальные карты, гороскопы и расклады за считанные секунды. Юнгианский аналитик, член РОАП, магистр и преподаватель психологии Ольга Зограбян рассказал 360.ru, что причина подобного интереса - попытка снять тревогу, которая преследует людей на каждом шагу.

«Есть фантазия контроля. Люди как бы придумывают что-то о своем будущем, посмотрев гороскоп, сделав запрос в астроботе», — отметила психолог.

Однако если найти опору в себе, то помощь астроботов и эзотериков не понадобится. Для этого психолог посоветовала укреплять свое эго и учиться верить интуиции.

«Нужно развивать контакт с телом и чувствами», — объяснила Зограбян.

Все это даст опору на себя, благодаря чему появится внутренний стержень и силы справляться с напряжением.

О том, почему ИИ начал забирать хлеб у астрологов и тарологов, а также что об этом думают сами специалисты — в материале 360.ru.