Психолог Шукшина: отключение интернета в праздники поможет переключить внимание на важные вещи

В преддверии Дня Победы в Москве начались перебои в работе интернета. Они продлятся до 9 мая. Практикующий психолог Надежда Шукшина рассказала «Постньюс» , как справиться со стрессом из-за вынужденного отказа от интернета.

По словам Шукшиной, многие жители столицы на праздниках останутся без привычного онлайн-досуга. В этой ситуации важно сосредоточиться на свободном времени и найти для него полезное занятие.

«Кризис — это возможности. Отключение интернета дает шанс переключить внимание с того, что мы потеряли, на то, что обрели или можем обрести в связи с текущей ситуацией», — считает психолог.

Шукшина рекомендует проводить время с близкими и гулять на свежем воздухе.

«Прогулки наполняют и насыщают тем, что предлагает реальный мир», — сообщила эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что ограничение доступа в интернет во время праздников поможет предотвратить возможные угрозы для жителей Москвы.