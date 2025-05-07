Психолог Шукшина: отключение интернета в праздники поможет переключить внимание на важные вещи
В преддверии Дня Победы в Москве начались перебои в работе интернета. Они продлятся до 9 мая. Практикующий психолог Надежда Шукшина рассказала «Постньюс», как справиться со стрессом из-за вынужденного отказа от интернета.
По словам Шукшиной, многие жители столицы на праздниках останутся без привычного онлайн-досуга. В этой ситуации важно сосредоточиться на свободном времени и найти для него полезное занятие.
«Кризис — это возможности. Отключение интернета дает шанс переключить внимание с того, что мы потеряли, на то, что обрели или можем обрести в связи с текущей ситуацией», — считает психолог.
Шукшина рекомендует проводить время с близкими и гулять на свежем воздухе.
«Прогулки наполняют и насыщают тем, что предлагает реальный мир», — сообщила эксперт.
Ранее в Госдуме заявили, что ограничение доступа в интернет во время праздников поможет предотвратить возможные угрозы для жителей Москвы.