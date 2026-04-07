Психолог раскрыла, как управлять эмоциями

Современному человеку не стоит страдать и жить в состоянии стресса, ведь эмоции всего лишь результат неправильных умственных операций, которые можно скорректировать. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Елена Кузнецова.

Она отметила, что в современном мире люди живут в состоянии стресса и неопределенности, срыва надежд. При этом добавила, что из-за этого совсем не обязательно страдать.

«Саногенное мышление — это оздоравливающий метод. Он создает здоровую философию обыденной жизни. Нам выбирать: быть здоровыми и счастливыми или несчастными и больными», — подчеркнула психолог.

Она объяснила, что саногенное мышление работает как скорая помощь, ведь нужно лишь скорректировать привычки ума и понять, что именно мешает человеку. Если человека прямо сейчас захлестнули эмоции, то для начала следует постараться их погасить — движением или дыханием. Потом осознать негативные эмоции, разобрать их по деталям как конструктор.

Кроме того, уже существуют специальные игры, основанные на сочетании патогенных и саногенных установок. Они помогут человеку проживать такие эмоции, как вина, обида, стыд и ревность, но неглубоко и ненадолго.

