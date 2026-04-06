Психолог Романив посоветовала обращать внимание, как мужчина относится к чужим эмоциям

Психолог Ольга Романив в интервью NEWS.ru рассказала, какие признаки поведения мужчины могут говорить о том, что он будет плохим мужем и отцом.

По словам эксперта, влюбленность часто скрывает недостатки, но некоторые модели поведения важно замечать до заключения брака. Так, например, стоит обратить внимание на то, как мужчина реагирует на мелкие неудачи: пробки на дороге, проигрыш в настольную игру, критику на работе. Если каждый раз это вызывает вспышку раздражения или поиск виноватых, то, по мнению психолога, это не темперамент, а модель поведения, которая будет проявляться ежедневно в общении с детьми.

Еще один повод для беспокойства — гиперопека со стороны матери. Если взрослый мужчина не знает, где лежат его документы, и звонит родительнице, чтобы узнать, как варить гречку, то в браке роль мамы автоматически перейдет к жене.

Также психолог отметила, что важно обратить внимание на то, как мужчина относится к чужим эмоциям. Если он обесценивает переживания партнера, то стоит задуматься, как он будет общаться с ребенком, которому страшно или обидно.

Кроме того, по словам Романив, тревожным знаком является отсутствие интереса к жизни партнера. Если мужчина не спрашивает, как прошел день, не помнит, что волновало партнера неделю назад, не вникает в отношения с друзьями или коллегами, то это может говорить об отсутствии эмоционального присутствия в паре, которое так необходимо детям.