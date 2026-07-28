Психолог Паустовская назвала допустимым для невест тренд с закапыванием сосиски

Ради хорошей погоды на свадьбу невесты стали следовать необычной примете: закапывать накануне праздника сосиску. Тренд выглядит странно, но может принести пользу, так как помогает парам создать позитивный настрой перед важным событием, рассказала 360.ru клинический психолог Инна Паустовская.

Необычный ритуал зародился в TikTok и распространился по всему миру. Эксперт уточнила, что само по себе следование тренду не представляет проблемы.

«Если примета имеет положительный смысл, человек может воспринимать ее как способ настроиться на хорошее, почувствовать уверенность и радость от предстоящего события», — сказала специалист.

При этом психолог предупредила, что отношение к подобным традициям может сыграть и обратную роль. Это происходит, если человек начинает воспринимать их в негативном ключе и верить, что в будущем обязательно произойдет что-то плохое.

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