27 июля 2026 17:52 Ритуал из TikTok захватил мир. Зачем невесты бросились закапывать сосиски? Психолог Паустовская: примета с закапыванием сосисок может помочь невестам Фото: TikTok Эксклюзив

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Невесты по всему миру совершают странный обряд: закапывают вместе с будущим мужем сосиску, чтобы свадьба прошла удачно и при хорошей погоде. Необычный тренд появился в TikTok и быстро набрал популярность в разных странах.

Как появился обряд с сосиской Обычай начался с того, что британская блогер Мэг рассказала на видео в соцсетях о «сосисочном ритуале», который защитит молодоженов от дождя. Ролик набрал миллионы просмотров и породил целую традицию. Клинический психолог Инна Паустовская в беседе с 360.ru отметила, что следование примете, несмотря на абсурдность, может быть полезным. Специалист объяснила, что такие действия помогают фокусироваться на хорошем и создавать позитивный настрой.

Но если примета имеет двоякий смысл и человек видит обратное — не положительную сторону, а какой-то не очень хороший прогноз, то это может омрачить праздник. Инна Паустовская

Психолог напомнила о «самосбывающихся пророчествах» — ситуациях, когда человек специально ищет подтверждения предсказаний и создает среду, в которой они будут сбываться. «Мы начинаем замечать какие-то факты и собирать их в единую копилочку, хотя это является чистым совпадением и не имеет прямой логики», — объяснила она. Собеседница 360.ru призвала не полагаться на приметы, которые могут портить важные события ожиданием негатива. Некоторые суеверия, напротив, могут помочь человеку «заякориться» — дать определенный настрой и начать думать о хорошем. Такие приметы приносят счастье и радость.

Фото: TikTok

Что делать, если один из партнеров против Если один из партнеров не хочет участвовать в «сосисочных» и других подобных ритуалах, ему следует мягко сообщить об этом своей второй половинке. «Можно сказать: „Я вижу, что ты хочешь использовать все способы для того, чтобы все было хорошо, но это работает только тогда, когда в это веришь. Так как я в это не верю, то могу тебе все испортить. Давай не будем этого делать, чтобы не получилось хуже“», — отметила психолог. По словам Паустовской, увлекающийся приметами и гаданиями склонен к внушаемости, уязвимости, манипуляциям.

Он может поддаваться влиянию других людей и разного рода событий. Это то, что позволяет менять мнение, поведение, повышать тревогу. Люди с магическим мышлением часто имеют высокую тревожность, потому что находят много фактов, не связанных между собой, и больше накручивают себя там, где можно было не обратить внимание.