Ритуал из TikTok захватил мир. Зачем невесты бросились закапывать сосиски?
Психолог Паустовская: примета с закапыванием сосисок может помочь невестам
Невесты по всему миру совершают странный обряд: закапывают вместе с будущим мужем сосиску, чтобы свадьба прошла удачно и при хорошей погоде. Необычный тренд появился в TikTok и быстро набрал популярность в разных странах.
Как появился обряд с сосиской
Обычай начался с того, что британская блогер Мэг рассказала на видео в соцсетях о «сосисочном ритуале», который защитит молодоженов от дождя. Ролик набрал миллионы просмотров и породил целую традицию.
Клинический психолог Инна Паустовская в беседе с 360.ru отметила, что следование примете, несмотря на абсурдность, может быть полезным. Специалист объяснила, что такие действия помогают фокусироваться на хорошем и создавать позитивный настрой.
Но если примета имеет двоякий смысл и человек видит обратное — не положительную сторону, а какой-то не очень хороший прогноз, то это может омрачить праздник.
Инна Паустовская
Психолог напомнила о «самосбывающихся пророчествах» — ситуациях, когда человек специально ищет подтверждения предсказаний и создает среду, в которой они будут сбываться.
«Мы начинаем замечать какие-то факты и собирать их в единую копилочку, хотя это является чистым совпадением и не имеет прямой логики», — объяснила она.
Собеседница 360.ru призвала не полагаться на приметы, которые могут портить важные события ожиданием негатива. Некоторые суеверия, напротив, могут помочь человеку «заякориться» — дать определенный настрой и начать думать о хорошем. Такие приметы приносят счастье и радость.
Что делать, если один из партнеров против
Если один из партнеров не хочет участвовать в «сосисочных» и других подобных ритуалах, ему следует мягко сообщить об этом своей второй половинке.
«Можно сказать: „Я вижу, что ты хочешь использовать все способы для того, чтобы все было хорошо, но это работает только тогда, когда в это веришь. Так как я в это не верю, то могу тебе все испортить. Давай не будем этого делать, чтобы не получилось хуже“», — отметила психолог.
По словам Паустовской, увлекающийся приметами и гаданиями склонен к внушаемости, уязвимости, манипуляциям.
Он может поддаваться влиянию других людей и разного рода событий. Это то, что позволяет менять мнение, поведение, повышать тревогу. Люди с магическим мышлением часто имеют высокую тревожность, потому что находят много фактов, не связанных между собой, и больше накручивают себя там, где можно было не обратить внимание.
Психолог уточнила, что увлеченность гороскопами, приметами, картами таро и другими подобными вещами говорит о неустойчивости и желании найти внешнее подкрепление для своих действий. Некоторые установки также могут помешать человеку выстроить крепкие отношения.
«Люди, которые сильно увлечены подобным, могут опираться на притянутые за уши факты. И это то, что может рассорить пару, потому что иллюзия может восприниматься за реальность. Очень трудно доказать партнеру обратное, потому что такие люди не всегда слышат факты, а больше верят каким-то знакам», — подчеркнула она.
Эта вера бывает настолько сильна, что люди отказываются видеть реальные вещи. Безусловно, это может вести к серьезным разногласиям, отметила Паустовская.
Она также подчеркнула, что часто такие люди говорят, будто слушают себя, однако на деле отказываются признавать очевидные факты. Также они могут выдавать за интуицию неспособность сказать «нет» или выразить собственное мнение.