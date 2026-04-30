Психолог Мироненко поделилась рекомендациями, как организовать досуг ребенка на майских праздниках

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко поделилась с радио Sputnik рекомендациями, как организовать досуг ребенка на майских праздниках.

По словам эксперта, необходимо составлять гибкий план на день с чередованием активностей и периодов отдыха. Важно, чтобы в расписании были не только подвижные занятия, но и время для спокойных, творческих дел, таких как рисование, чтение или настольные игры.

Мироненко предложила идею домашнего квеста, где ребенок ищет подсказки и находит «сокровище». В качестве призов подойдут сладости, канцелярские товары или секретные боксы с сюрпризом.

«Квест поможет удержать внимание и сформировать у ребенка интерес к процессу, а не только к результату», — отметила психолог.

Также эксперт посоветовала разбавить квест настольными играми и выращиванием цветов, чтобы ребенок мог переключаться между активностью и отдыхом.

Напомним, что в 2026 году праздничные дни будут с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Согласно постановлению правительства, четверг, 30 апреля, объявлен предпраздничным сокращенным днем.