Психолог Иванова дала советы мужчинам, которые хотят сделать правильный выбор подарка на 8 Марта

При выборе подарка к 8 Марта следует избегать предметов бытовой техники, рассказала РИАМО психолог Алена Иванова. Сковородки, блендеры и роботы-пылесосы могут быть восприняты как напоминание о домашних обязанностях, что психологически может быть интерпретировано как обесценивание женщины.

Иванова подчеркнула, что если женщина сама просит определенный подарок, например, кофемашину, то это будет уместным выбором. Она также рекомендовала избегать стандартных наборов из супермаркета, так как такой подарок может говорить о том, что о празднике вспомнили в последний момент, написала Neva.Today.

Психолог отметила, что самый ценный ресурс — это не вещи, а эмоции и качественное время. Она предложила дарить впечатления, такие как мастер-класс по гончарному делу, поход в спа или билет на концерт. Это поможет женщине отдохнуть и переключиться.

«Если хотите попасть в самое сердце, включите эмпатию и вспомните, на что она жаловалась последние полгода», — заключила Иванова.