Психолог Дунаева подчеркнула, что аскеза противопоказана людям в состоянии эмоционального выгорания

С наступлением новогодних праздников многие начинают размышлять о заветных желаниях, которые планируют осуществить в новом году. Психолог Ирина Дунаева поделилась с KP.RU рекомендациями по эффективному использованию аскезы для достижения личных целей.

Дунаева отметила: «Нельзя писать слишком общие формулировки (например, «быть счастливой») — мозг не понимает, как это проверить. Отрицательные установки («не болеть», «не быть одинокой») — психика не работает с «не», притягивается противоположное».

Аскеза, по мнению эксперта, представляет собой не магический обряд, а инструмент психологии, помогающий человеку контролировать свои импульсы и укреплять самодисциплину. Важно, чтобы аскеза была посильной и не воспринималась как наказание, иначе она может привести к разочарованию и чувству вины.

Если аскеза была прервана, психолог рекомендует не корить себя, а проанализировать, не была ли практика слишком жесткой, и скорректировать подход. Также Дунаева подчеркнула, что аскеза противопоказана людям в состоянии эмоционального выгорания, тревоги, депрессии, а также тем, кто склонен к самонаказанию или имеет нарушения пищевого поведения.