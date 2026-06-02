Протоиерей назвал признаки конца света

Предвестниками конца света, согласно Библии, станут войны, бедствия и рост ненависти между людьми. Об этом РИАМО рассказал секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа и настоятель Смоленского храма в Ивантеевке, протоиерей Иоанн Монаршек.

«Есть признаки, о которых говорится в Евангелии. Там сказано, что будут войны, будут бедствия, что охладеет в людях любовь, люди будут ненавидеть друг друга», — сказал он.

Монаршек добавил, что перед концом света во всем мире должно быть проповедано Слово Божие, Святое Евангелие. При этом отметил, что не стоит гадать и предполагать, когда именно это произойдет.

По его словам, это скрыто от людей, но всегда следует к этому готовиться. Важно любить Бога и ближних, проявлять сострадание.

В марте зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что зомби-апокалипсис может стать реальностью из-за исследований США по управлению эпидемиями.