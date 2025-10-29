Прораб из Москвы отметил свою дату рождения в лотерейном билете и стал миллионером

Прораб из Москвы отметил в лотерейных билетах даты рождения себя и близких, и все они оказались выигрышными. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Столото» сообщило РИА «Новости» .

Победитель признался, что уже несколько лет отмечал в лотерейных билетах одни и те же числа.

«В 335911-м тираже лотереи „Рапидо Про“ был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля. Победителем стал житель Москвы Ровшан Мусаев», — отметили в пресс-службе.

Сорвавший куш житель Москвы рассказал, что в день выигрыша был не в настроении. Он купил три билета через мобильное приложение, и они все принесли деньги: один — 100 тысяч, второй — 17 тысяч, а третий — более 36 миллионов рублей.

Куда именно стоит потратить деньги, мужчина пока не решил.

Ранее пенсионер из Подмосковья выиграл солидную сумму благодаря совету продавщицы. Женщина рекомендовала ему взять сразу три лотерейных билета, и один оказался счастливым — он принес владельцу более 33 миллионов рублей.