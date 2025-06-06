Департамент природных ресурсов штата Вашингтон навел порядок на необитаемом острове в южной части залива Пьюджет-Саунд, который заполонили бесхозные лодки и катера. Пожарные вертолеты эвакуировали суда по небу, чем удивили местных жителей, сообщил Click Orlando .

«Это было очень, очень странное зрелище. Парусная лодка с мачтой была самым странным зрелищем», — рассказала владелица пристани Boston Harbor Marina Кейт Жерве.

Она привыкла видеть лодки в море, но последние два дня они летали по небу. Пожарные вертолеты эвакуировали с острова 14 брошенных хозяевами судов. Эта уборка, профинансированная за счет федерального гранта, стала самой масштабной для департамента.

Комиссар общественных земель Дэйв Аптегроув объяснил, что буксировка брошенных лодок по воде может повредить морское дно и водоросли в заливе Пьюджет-Саунд, в которых обитают мелкие рыбешки для питания лососей. К тому же найденные у острова суда застряли в заросших деревьями труднодоступных бухтах, поэтому эвакуировать их по воздуху гораздо удобней.

Странные светящиеся объекты заметили в небе жители Казахстана. Военные заявили, что они не представляли опасности.