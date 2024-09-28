Проданный улов сделал миллионерами индийских рыбаков

Пойманные в Бенгальском заливе редкие рыбы обогатили индийских рыбаков. Из всего улова они продали два самых больших экземпляра и получили 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей). Об этом сообщил телеканал Kalinga .

Сами рыбаки рассказали, что в их сети попали девять глубоководных рыб «телия сила», которые обычно редко поднимаются на поверхность. Но в этот раз им повезло.

Средний вес двух самых крупных особей превысил 100 килограммов. Именно за них удачливые рыбаки получили свое миллионное вознаграждение.

Рыбы считаются особенно ценными, так как помогают в борьбе со старением и используются для производства лекарственных препаратов. Из-за большого содержания коллагена их часто отправляют за границу.

В конце сентября австралийские рыбаки выловили редкого для побережья сельдяного короля. Эта рыба в длину может достигать 11 метров и большую часть своей жизни проводит на глубине. По древней примете, выход сельдяного короля на поверхность сулит катаклизмы.