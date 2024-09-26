Рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля в Австралии

Необычным уловом похвастался капитан прогулочного судна компании Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон. Мужчина опубликовал фото, на котором он вместе с одним из участников круиза держит в руках рыбу с длинным узким телом и глазами «размером с тарелку».

Сельдяного короля случайно поймали у берегов Северной территории Австралии. Обозреватель газеты Northern Territory News Алекс Джулиус заявил, что это редчайший улов для региона.

Сельдяного короля называют одной из самых необычных рыб мирового океана. В длину он может достигать до 11 метров. Большую часть своей жизни эти виды рыб проводят на глубине и очень редко поднимаются к поверхность.

Ранее в США десятилетняя девочка поймала во время зимней рыбалки в огромную щуку-маскинога. Вес рыбы превысил 15 килограммов.