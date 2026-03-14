Прижизненное издание «Войны и мира» Толстого продали за 1,6 млн рублей

Первое прижизненное издание романа Льва Толстого «Война и мир», выпущенное в шести томах в 1868–1869 годах, продали на торгах за 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили «Интерфаксу» в аукционном доме «Литфонд».

«Более 80% лотов нашли покупателей на книжном аукционе „Литфонда“. Общая сумма продаж превысила 35 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Это подтвердило, что музейные институции и коллекционеры сохранили высокий интерес к редким книгам, автографам и историческим документам.

Роман Толстого стал одним из главных лотов аукциона. Его стартовая цена была 300 тысяч рублей.

Кроме того, на торгах продали первое издание пьесы Александра Пушкина «Борис Годунов» (1,3 миллиона рублей), редкое детское издание Евгения Шварца «Птичий двор» 1931 года (1,2 миллиона рублей), а также книгу Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» 1933 года (950 тысяч рублей). Чуть дешевле реализовали издание Николая Гумилева «Шатер» с автографом автора — 850 тысяч рублей.

