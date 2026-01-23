«Привет из легенды». Секрет снимка Атлантиды в Атлантике раскрыл космонавт Джанибеков

Летчик‑космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков раскрыл секрет снимка Атлантического океана с орбиты. На фото под водой видна загадочная структура, по форме напоминающая легендарную Атлантиду. Джанибеков в интервью aif.ru объяснил феномен.

«Над Атлантикой я сделал снимок и вдруг увидел под водой странную структуру — четкую как сетка. Первая мысль, конечно, шутливая: „Так вот же она, Атлантида!“. И правда, из космоса это выглядело как рукотворный объект», — поделился Джанибеков.

По его словам, ученые объяснили этот феномен: это всего лишь подводный хребет, который в некоторых местах близко подходит к поверхности воды. Эффект создало уникальное сочетание освещения и состояния воды.

«Но кадр получился — загадочный, будто привет из легенды», — рассказал космонавт.

В Испании нашли следы затерянной цивилизации. Руины у побережья Кадиса могут быть стенами Атлантиды, предположили ученые. Они обнаружили длинные линейные структуры, которые образовали большие концентрические круглые стены высотой не менее шести метров.