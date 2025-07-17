Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за гражданина России Артема Сидоренко. Сейчас семья живет на родине мужчины, сообщили «Вести Алтай».
По данным издания, уроженка Южной Африки согласилась на переезд в город Яровое. Перед отъездом супруги устроили свадебное торжество на родине жены — в Лимпопо и Кейптауне.
Жители Ярового приняли принцессу очень дружелюбно. Местные дети приходят к ней подтянуть английский язык. В планах семьи Сидоренко открыть две языковые школы в России и Африке.
Ранее в Китае мужчинам предложили жениться на россиянках, чтобы решить проблемы с демографией в стране. По данным на 2020 год, число мужчин в Китае на 34,9 миллиона человек превысило численность женщин.
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