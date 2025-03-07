Принц из Нижнего Новгорода подарил любимой коня на 8 Марта

Молодой человек из Нижнего Новгорода подарил своей подруге на 8 Марта коня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Попробуйте теперь, переплюньте его, мальчики. Жеребца романтик завел на девятый этаж в дом, несмотря на все его протесты», — написали в канале.

Мужчина рассказал соседям, что нашел коня на улице и решил подарить любимой.

В региональном управлении МВД рассказали, что нижегородец нашел на улице бесхозного коня и чтобы животное не замерзло на улице, привел его домой. К Международному женскому дню это происшествие отношения не имеет.

В прошлом году житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области ночью привел лошадь в съемную квартиру. Мужчина пытался взобраться на коня, но ничего не вышло, и он просто повел его за собой. Супруга выгнала его из дома вместе с конем.