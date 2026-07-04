«Приманка так и не достигла дна». Американец рассказал, как поймал сома-гиганта

Американец Эндрю Карстен с друзьями поймали на реке Сент-Джозеф в штате Мичиган сома весом 22 килограмма. Он рассказал Wired2Fish , что рыба почти не сопротивлялась.

Компания отдыхала рядом с городом Берриен-Спрингс. Место ниже одноименной плотины, где остановились мужчины, известно в округе как «Рай рыбаков». За день они поймали с берега несколько плоскоголовых сомов весом от 4,5 до 6,8 килограмма и всех отпустили.

К вечеру затвор плотины открылся, создав сильное течение в яме глубиной от 7,6 до 10,6 метра. Карстен бросил в бурлящую воду морского окуня и выудил гиганта.

«Как только открылись затворы плотины, огромные сомы хлынули внутрь, словно собаки Павлова, пришедшие на обеденный звонок. <…> Приманка так и не достигла дна, как на нее клюнул плоскоголовый сом», — рассказал он.

Карстену потребовалось пять минут, чтобы вытащить улов на берег. Сом весил 22 килограмма.

Ранее в Великобритании поймали сома весом 68 килограммов. Полтора часа ушло на то, чтобы вытянуть его.