Причиной смерти «кричащей» мумии мог стать шок от похода к стоматологу
Frontiers Media: «кричащая» мумия могла умереть после посещения стоматолога
Безымянная родственница египетского придворного архитектора Сенмута — «кричащая» мумия которую археологи обнаружили в 1935 году в Луксоре, — могла умереть после неудачного посещения дантиста. Об этом сообщил журнал Frontiers Media.
Группа исследователей под руководством профессора радиологии Сахара Салима из Каирского университета выяснила, что процесс мумификации древнеегипетские жрецы не нарушали, и ее рот оказался пугающе перекошен по другим причинам.
Египтологи предположили, что жившая в эпоху Нового царства (XVI–XIII века до нашей эры) родственница Сенмута могла умереть от шока или сердечного приступа из-за работы непрофессионального стоматолога. Специалисты изучили мумию и обнаружили, что перед самой кончиной ей выдергивали зубы.
В ходе исследования египтологи задействовали компьютерную томографию и рентгеноструктурный анализ. По их мнению, женщина умерла в мучениях, а рот остался открытым из-за трупного спазма.