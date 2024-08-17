Причиной смерти «кричащей» мумии мог стать шок от похода к стоматологу

Безымянная родственница египетского придворного архитектора Сенмута — «кричащая» мумия которую археологи обнаружили в 1935 году в Луксоре, — могла умереть после неудачного посещения дантиста. Об этом сообщил журнал Frontiers Media .

Группа исследователей под руководством профессора радиологии Сахара Салима из Каирского университета выяснила, что процесс мумификации древнеегипетские жрецы не нарушали, и ее рот оказался пугающе перекошен по другим причинам.

Египтологи предположили, что жившая в эпоху Нового царства (XVI–XIII века до нашей эры) родственница Сенмута могла умереть от шока или сердечного приступа из-за работы непрофессионального стоматолога. Специалисты изучили мумию и обнаружили, что перед самой кончиной ей выдергивали зубы.

В ходе исследования египтологи задействовали компьютерную томографию и рентгеноструктурный анализ. По их мнению, женщина умерла в мучениях, а рот остался открытым из-за трупного спазма.