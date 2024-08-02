Ученые Каирского университета: трупный спазм стал причиной «кричащего» лица мумии

«Кричащая» мумия женщины получила известность благодаря необычному выражению лица — ее рот остался широко открытым. Ученые Каирского университета в Египте провели исследование и выяснили, что такое выражение стало причиной трупного спазма, сообщил сайт Frontiers in Medicine.

По мнению специалистов, женщина скончалась в сильных мучениях. Ее лицо осталось таким, каким было в момент смерти. Открытый рот женщины вряд ли был следствием небрежности бальзамировщиков.

Как сообщил сайт «Мир 24», в ходе исследования ученые применили компьютерную томографию и рентгеноструктурный анализ.

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