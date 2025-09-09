Предсказание Жириновского на 2030 год опубликовали в Сети

Китай станет по-настоящему опасен для США к 2030 году, если получит от России энергоресурсы и военную помощь. Об этом заявил 21 мая 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Видео с предсказанием опубликовала пресс-служба партии.

«Китайцы не дураки. Они же понимают: если рухнет Россия — им конец. Потому что вот тогда Запад вместе с Америкой будет объединенный», — подчеркнул Жириновский.

Он добавил, что Китай вынужден быть ближе к России из-за угроз, а самой России нужен верный союзник. По словам лидера ЛДПР, перезагрузка в отношениях с США будет возможна, когда в Белом доме поймут, что эти две страны им не разгромить.

Ранее в интернете появилось другое архивное видео с Жириновским. В мае 1999 года, выступая в Совете Европы, политик говорил, что у НАТО нет других планов, кроме войны с Россией, но альянс испугается действовать напрямую и будет действовать через Украину, Прибалтику или Кавказ.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года.