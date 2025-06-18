Предсказание Ванги о страшных событиях 20 июня оказалось фейком

В Сети опубликовали новое страшное пророчество слепой болгарской провидицы Вангелии Пандевы Гуштеровой, более известной по всему миру как Ванга. Но предсказание отказалось фейком, сообщило kp.ru .

Как пишут в соцсетях, 20 июня 2025 года случится катастрофа, который мир никогда не видел.

«Вангелия Пандева Гуштерова давно умерла, и все ее предсказания известны. В том числе и пророчества на 2025 год. И в них действительно есть пугающие детали. Но дословно такого текста — нет», — сказано в статье.

В публикации напомнили, что Ванга действительно предрекла в 2025 году начало «первого апокалипсиса», но без конкретных дат.

Журналисты назвали пророчество про 20 июня — не более, чем фейком, и попыткой сыграть на человеческих страхах.

Ранее политик Владимир Жириновский предсказал страшный исход конфликта Израиля с Ираном.