Пожарный вышел из комы и рассказал о рае после взрыва

Шведский пожарный Лассе Густавсон рассказал, что пережил околосмертный опыт после газового взрыва. Он два месяца провел в искусственной коме. Об этом сообщило издание Mirror.

Взрыв произошел 45 лет назад, когда 24-летний Густавсон вместе с коллегой Лейфом пробирался через горящее облако газа. Оба получили тяжелые ожоги, после чего врачи ввели их в медикаментозную кому.

Густавсон пришел в сознание примерно через два месяца и узнал, что его напарник не выжил. Позднее он заявил, что будто уже знал о смерти Лейфа благодаря пережитому опыту.

«В нашей культуре говорят, что Лейф умер, но, по моему опыту, он не просто умер — он вернулся домой», — рассказал пожарный.

По его словам, во время комы он оказался в спокойном месте, которое сравнил с раем. Мужчина описал горы, долину, реку и зеленые луга, а само пространство назвал похожим на теплый летний день без ощущения жары или холода.

Через четыре года после взрыва Густавсон вернулся к службе. Позднее он начал помогать людям, пережившим тяжелые травмы, и проводить мотивационные выступления.

Сейчас пожарному 69 лет. Он признался, что пережитое изменило его отношение к жизни и смерти. По мнению Густавсона, смысл жизни заключался в доброте, любви и способности делиться с другими людьми опытом и навыками.

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