Пожарный из Находки стал звездой соцсетей благодаря воркауту

Пожарный Анатолий Долецкий из Находки стал популярным в соцсетях благодаря своему увлечению воркаутом. Мужчина рассказал, что его мотивирует заниматься этим видом спорта в беседе с Readovka .

«Когда я начал заниматься воркаутом, мне было 36 лет, это очень поздний срок для тренировок непрофессиональной гимнастики, но у меня получилось. Отсюда родился псевдоним Батя», — сказал он.

По словам Анатолия, свое первое видео он выложил в соцсетях летом 2020 года, которое быстро стало популярным. Потом он начал снимать ролики на работе и они набирают миллионы просмотров.

Мужчина отметил, что пожарный должен иметь хорошую физическую форму. Во время вызовов на происшествия он может одновременно нести два пожарных рукава, которые в совокупности весят более 60 килограммов.

«Найти время позаниматься спортом можно найти всегда, на работе, вне работы, главное, чтобы было желание и мотивация», — добавил блогер.

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