Пожар на секретной подлодке АС-31 забрал жизни 14 офицеров

Экипаж глубоководной станции «Лошарик» погиб в Баренцевом море в 2019 году

Фото: Freepik

Пять лет прошло со дня трагедии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море. Жертвами пожара, который произошел на научно-исследовательском аппарате 1 июля 2019 года, стали 14 моряков-подводников, сообщил сайт kp.ru.

Всего на борту находились 25 подводников, они проводили важные исследования по изучению гидросферы. На момент ЧП моряки занимались изучением придонного пространства и дна Мирового океана.

Семеро из 14 погибших были капитанами первого ранга, двое — Героями России. Выжившие подводники смогли самостоятельно потушить огонь. В память о погибших офицерах в Оленьей Губе установили памятник.

Исследователи Русского географического общества нашли на дне пролива Лаперуз затонувшую американскую подлодку Wahoo SS-238. Внутри субмарины находились 80 скелетированных останков членов экипажа.

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