Потомок Екатерины II учредил в Петербурге оркестр

Андрей Калагеорги, потомок Екатерины II, основал оркестр в Санкт-Петербурге, следует из юридических документов. С ними ознакомилось РИА «Новости» .

В октябре он зарегистрировал в Пушкине ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой». Компания занимается исполнительскими искусствами. Учредители: Наталия Мазур и Татьяна Кулешова владеют по 45 процентами акций, а Калагеорги — десятью.

Калагеорги, потомок Екатерины II и князя Григория Потемкина, планирует жить в Крыму. В январе 2024 года он стал гражданином России, а в апреле зарегистрировался в Петербурге как индивидуальный предприниматель. Калагеорги планировал снимать фильмы и телепрограммы, заниматься звукозаписью, выпускать музыкальные альбомы и управлять информационными и рекламными агентствами.

В 2018 году глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Визит был приурочен к 235-летию присоединения Крымского полуострова к Российской империи, а также подписанию указа императрицы Екатерины II об основании Черноморского флота и 235-летию со дня закладки города Севастополь.