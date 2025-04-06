Получил российское гражданство и открыл бизнес. Зачем потомок Екатерины II вернулся в Петербург

Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости .

Калагеорги зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.

«Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств», — сказано в регистрационных документах.

Всего в списке 14 видов деятельности. Например, Калагеорги собирается снимать фильмы и телевизионные программы, заниматься звукозаписью и изданием музыкальных произведений, организовывать работу информационных и рекламных агентств.

Ранее постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. Паспорт гражданина России он получил в январе 2024 года.

До этого глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна и ее сын и наследник, великий князь Георгий Михайлович побывали в Крыму.