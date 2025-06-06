Поток сияющих огней в ночном небе удивил жителей Омской области

Астроном Крупко: огни в ночном небе над Омской областью связаны со спутником

В Павлоградском районе на юге Омской области ночное небо озарилось золотыми огнями. Директор Омского планетария Владимир Крупко сообщил сайту Om1.ru , что так сгорали обломки спутника в земной атмосфере.

Необычное зрелище омичи наблюдали в ночь на 7 июня. По небу пронеслись шесть ярко-оранжевых огней, от которых сыпались искры. Крупко заявил, что это последствия попадания спутника в плотные слои атмосферы.

«Входящий в атмосферу спутник летит с огромной скоростью, от трения раскаляется и горит. По мере полета детали рассыпаются и сгорают», — объяснил он.

Аналогичные вспышки увидели предыдущей ночью жители Казахстана. Минобороны заявило, что беспокоиться не о чем, военные не фиксировали нарушений воздушного пространства. Небо окрасилось золотом из-за метеоритного потока или сгорания обломков космического аппарата.