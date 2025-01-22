Потерявшую хвост «рыбу судного дня» выбросило на берег Мексики

Серферы нашли на в южной части мексиканского полуострова Нижняя Калифорния живую лентовидную рыбу-ремень, которую также называют «рыбой судного дня» и «сельдяным королем». Об этом сообщила газета Daily Mail .

У выброшенной на берег рыбы не было хвоста. Удалось ли ей выжить, неизвестно.

«Сельдяной король» живет глубоко под водой и редко встречается на поверхности. Он питается планктоном и мелкими ракообразным и поднимается со дна только в случае дезориентации, болезни или гибели.

Рыбу-ремень из-за необычной формы считают дурным предзнаменованием и предвестником катастроф. В 2011 году около 20 «сельдяных королей» обнаружили перед крупнейшим землетрясением в Японии. Несколько таких редких особей также нашли в 2024 году. Последний раз рыбу обнаружила океанограф Элисон Лаферьер на пляже в Энкинитасе, в Калифорнии. Длина существа достигала почти трех метров.