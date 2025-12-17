Потерянный 13 лет назад Boeing случайно нашли в аэропорту

The Sun: Air India нашла потерянный 13 лет назад Boeing 737-200 и оплатила штраф

Авиакомпания Air India нашла самолет Boeing 737-200, потерянный более 10 лет назад. После этого перевозчик выплатил крупный штраф за длительную парковку воздушного судна в аэропорту Калькутты, сообщила газета The Sun.

По данным Air India, самолет стоял на территории аэропорта с 2012 года, однако в официальных архивах о нем информации не было. Ситуация прояснилась, когда администрация аэропорта попросила Air India убрать лайнер с территории.

За стоянку и обслуживание ей выставили счет на 114 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). Авиакомпания пыталась убедить руководство аэропорта, что самолет ей не принадлежит, но внутренний аудит показал, что это пропавший 30-тонный лайнер.

Boeing 737-200 выпал из системы учета из-за текучести кадров и пробелов в документации. Air India уже оплатила все начисленные сборы.

