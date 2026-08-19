Сегодня 07:01 «Колобок» идет напролом. Почему все переругались из-за фильма для детей Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Культура

Дети

Скандалы

Кино

Россия

Детский фэнтезийно-приключенческий фильм «Последний богатырь. Колобок» еще до премьеры вызвал множество споров в Сети. Почему на картину посыпался шквал критики и можно ли считать проект успешным — выяснил 360.ru.

За что критикуют Фильм про Колобка вышел на экраны как часть франшизы «Последний богатырь». Персонаж, озвученный Гариком Харламовым, уже появлялся в других частях, но именно отдельный спин-офф вызвал множество споров. Чаще всего фильм критикуют за внешний вид главного персонажа и сдвиг проката новой части о Человеке-пауке. При этом большинство комментаторов, оставляющих негативные отзывы, не скрывают, что не смотрели «Колобка» и не планируют этого делать. В беседе с 360.ru кинокритик, продюсер Сергей Сычев высказал мнение, что скандал вокруг фильма разгорелся среди одной аудитории, в то время как сама сказка предназначалась совершенно для другой — детской и семейной. «Они мало пересекаются, поэтому даже если родители что-то слышали про этот скандал, все равно им дети сказали: „Папа, мама, я хочу на ‚Колобка‘“. И они пошли на Колобка. Вот и все», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт объяснил, что фильм пользуется успехом, несмотря на шквал критики. Решение снять следующую часть про Колобка он назвал логичным. «»,

Так работают франшизы. «Колобок» — это уже не первый фильм, где персонаж появляется. До этого он появлялся в богатырских фильмах. Поэтому эта картина пользуется зрительским успехом и собирает свои сотни миллионов рублей. Дети ее смотрят. Уже понятно, что и следующую часть тоже будут смотреть. Сергей Сычев

Кинокритик Анатолий Сушко связал шквал критики с негативным отношением в целом к перезапускам и переосмыслениям сказок. По его мнению, многие люди устали от ремейков советских мультфильмов. «Зрители даже под всей этой броской оберткой развлекательных сказок с яркими спецэффектами все равно, пускай даже неосознанно, чувствуют фальшь, чувствуют какую-то лень или недоработки тех, кто все это дело создает», — прокомментировал специалист.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Собеседник 360.ru напомнил, что современные фильмы снимаются в том числе ради больших касс. В погоне за хорошими сборами представители киноиндустрии могут закрывать глаза на вещи, которым в советское время уделяли много внимания.

Агрессивная реакция связана именно с тем, что люди, особенно моего поколения, помнят первоисточники, помнят то, как снимали эти фильмы и мультики раньше, какие усилия прилагали. И когда они чувствуют, что сегодняшние киноделы очень сильно не дотягивают по многим параметрам, до того, что мы помним и любим, конечно, это вызывает не очень приятные эмоции. Анатолий Сушко

Похожее мнение высказал 360.ru и кинокритик Роман Григорьев. Он отметил, что аудитория устает однотипных детских фильмов. «Нельзя бесконечно продюсерам увлекаться экранизацией каких-то сказок, переснимать советские мультфильмы. Все упирается в то, что аудитория уже не может это все переваривать, потому что слишком много одного одинакового жанра», — рассказал эксперт. Он добавил, что российский зритель отличается насмотренностью. Многие люди знакомы с европейскими и голливудскими сериалами, авторским кино, поэтому имеют высокие стандарты, в которые переснятые сказки не всегда вписываются.

Фото: РИА «Новости»

Успех или провал? Под конец второго уикенда кассовые сборы «Колобка» составили более 559 миллионов рублей. При этом производственный бюджет в миллиард рублей фильм пока не отбил. Кинокритик Сергей Сычев сообщил, что, несмотря на это, для последнего месяца лета картина показала очень хорошие результаты.

Конечно, это успех. Сейчас же август. Погода не такая уж плохая, самый разгар, последняя часть лета заканчивается, каникулы у школьников. То есть все занимаются чем угодно, есть очень много альтернатив для кино. Вообще выпускать в августе кино очень тяжело. Поэтому я считаю, что для августа это очень хороший результат. Сергей Сычев

Кинокритик Анатолий Сушко предположил, что сборы «Колобка» не смогут отбить затраты на производство. «Мой прогноз, учитывая динамику, что фильм не окупится, но для создателей это не будет сильно большим горем», — заявил он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Он добавил, что у авторов наверняка осталось много денег, которые они заработали с предыдущих фильмов данной франшизы, поэтому все равно сделают продолжение. «Возможно, в минус они не уйдут, если считать все вместе. Но, с другой стороны, это хороший показатель того, что значит выпускать очередную сказочную переделку в такой период как лето. Когда идут каникулы и большинство аудитории на речках, по бабушкам и в прочих других местах», — отметил Сушко. Заявление о пропуске второй части «Колобка» и съемке сразу третьей эксперт назвал несерьезным. Он не исключил, что таким образом создатели просто решили подогреть интерес к фильму.

Насчет заявления о пропуске второй части и чтобы сразу снять третью часть, это, на мой взгляд, чистой воды «шутейный маркетинг». Вряд ли здесь заявление было сделано на полном серьезе. Чувствуется некоторое влияние Гарика Харламова, в чьем стиле подобный юмор. Анатолий Сушко