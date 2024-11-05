Посла в какаху заметили на встрече с Путиным

Посол Новой Зеландии Трейнор надел плащ с перьями на встречу с Путиным

Посол Новой Зеландии Марк Трейнор надел традиционный национальный костюм с перьями на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РБК .

Торжественная церемония вручения верительных грамот прошла во вторник в Кремле. На Трейноре заметили плащ с перьями под названием «какаху», их вручную делает коренной народ страны маори с использованием перьев птиц киви — символа страны.

Послы Новой Зеландии в разных государствах регулярно надевают какаху на официальные встречи. Например, летом представительница страны Розмари Бэнкс прибыла в таком виде на встречу с президентом США Джо Байденом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не разрывает дипломатические контакты даже с недружественными странами, поскольку остается открытой для решения самых сложных вопросов.