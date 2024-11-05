Посла в какаху заметили на встрече с Путиным

Посол Новой Зеландии Марк Трейнор надел традиционный национальный костюм с перьями на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РБК.
Торжественная церемония вручения верительных грамот прошла во вторник в Кремле. На Трейноре заметили плащ с перьями под названием «какаху», их вручную делает коренной народ страны маори с использованием перьев птиц киви — символа страны.
Послы Новой Зеландии в разных государствах регулярно надевают какаху на официальные встречи. Например, летом представительница страны Розмари Бэнкс прибыла в таком виде на встречу с президентом США Джо Байденом.